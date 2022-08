Tutto pronto per la stagione della Caserta Calcio Femminile

Riparte la stagione della Caserta Calcio Femminile. Anno di grandi novità per l’unica compagine rosa di terra di lavoro.

Dopo l’affiliazione con il Napoli Calcio Femminile il team rossoblù ritorna dove tutto era cominciato: sarà infatti il Centro Sportivo Benedetta Ferone di Casolla la nuova casa che ospiterà tutti gli eventi relativi sia della scuola calcio femminile neonata (già iscritta nelle categorie UNDER 12 e UNDER 15 nazionali appartenenti al SGS/LND) sia della prima squadra che disputerà per il quarto anno l’Eccellenza Femminile organizzata dalla LND/FIGC Campania.

Il giorno 1 Settembre ci sarà l’open day che vedrà il reclutamento di giovani leve o nuovi innesti per la prima squadra. Le classi di età ricercate vanno dalle ragazzine nate nel 2007 fino al 2015.

Un vero e proprio evento che vuole porre sulle già solide fondamenta delle basi solide sulle quali continuare a costruire il progetto del calcio femminile nella provincia di Caserta.