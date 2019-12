Tutto quello che c’ è da sapere sui Casino online

Perché sono i casino online a trainare il settore dei giochi in Italia?

Negli ultimi anni si è sentito parlare sempre più spesso di casino online e questo perché in un momento storico caratterizzato dal continuo progredire della tecnologia non sono più i veri casino i protagonisti nel mondo del gioco, ma è l’online a farlo da padrone scopriamo insieme i motivi.

I casino online da quanto esistono e come si sono diffusi?

I casino online esistono da molto tempo, ma in Italia il loro lancio risale a neanche un a decina di anni fa quando con Berlusconi al governo si emanò la prima legge in materia e da li in poi anche nel bel paese i casino online iniziarono a diffondersi a macchia d’olio. Prima del 2011 quando furono sdoganati i casino online era possibile giocare solo su siti stranieri che operavano in Italia in grazie ad una vuoto normativo che permetteva loro di raccogliere gioco in qualsiasi nazione. Dopo la regolamentazione per poter offrire giochi da casino in Italia bisogna essere in possesso di una regolare licenza ottenuta solo dopo diverse verifiche sulle funzionalità del sito di gioco e dove tutti i giochi devono essere certificati per garantirne un corretto funzionamento. I casino online nei primi anni dopo il lancio non venivano considerati ancora sicuri e quindi non ebbero un gran successo, ma gli operatori di gioco sapevano fin dall’allora che il futuro sarebbe stato online. Da questa considerazione lungimirante partirono per migliorare il prodotto e dopo alcuni anni di sviluppo i casino online hanno raggiunto un livello altissimo sia dal punto di vista dell’offerta che dell’esperienza di gioco tanto da mettere in crisi i veri casino che si sono visti sottrarre una buona parte della propria clientela. La loro diffusione grazie alla rete è stata semplice ed immediata tanto che si vedono nascere sempre più casino online e basta fare una ricerca su qualsiasi motore di ricerca per trovarne tantissimi. Vediamo meglio ora i motivi per cui sono così apprezzati e ricercati.

Perché i casino online hanno tanto successo?

Come accennato prima i casino online stanno rubando la scena ai veri casino principalmente per due motivi ovvero la facilità di accesso e gioco e l’offerta ormai inarrivabile. Se un tempo andare al casino comportava, nella maggior parte dei casi, lunghi viaggi oggi grazie ai casino online si ha l’opportunità di avere tutti i giochi da casino possibili ed immaginabili sul proprio smartphone, tablet o pc. Questo ha rivoluzionato in maniera drastica le abitudini di gioco degli appassionati che ora possono giocare ai propri giochi da casino preferiti in qualsiasi momento della giornata ed in qualsiasi luogo che sia dotato di una connessione internet. Se a questo fattore aggiungiamo l’offerta senza eguali dei migliori casino online capiamo facilmente perché i veri casino oggi sono in grossa difficoltà a mantenere i propri fatturati di gioco. I casino online sono stati pensati per tutte le tipologie di giocatori e non solo per i più esperti e consapevoli, ma anche per chi si vuole avvicinare a questo mondo e quindi oltre ad avere tutti i titoli delle più famose slot machine e tutti i giochi da tavolo ha anche diverse tipologie di tavolo con puntate differenti cosa che al casino reale non è così marcata. Un altro motivo che sta spingendo i casino online sempre più in alto è la continua emanazioni di regolamenti comunali e regionali contro gli apparecchi di gioco nei luoghi pubblici tanto da scoraggiare i giocatori che preferiscono affidarsi ai canali online che non hanno tutte queste restrizioni. Queste sono le motivazioni principali per cui i casino online stanno volando nell’indice di gradimento degli appassionati, ma sicuramente ce ne sono anche molte altre come ad esempio i tantissimi bonus e promozioni offerte.

Il futuro del mondo del gioco è online e tutti i dati parlano chiaro e confermano questa tendenza, ma vedremo se i veri casino sapranno inventarsi qualcosa per non chiudere definitivamente i battenti.