TV Giapponese a San Leucio . La replica di Pasquale Napoletano

Il Consigliere Comunale FDI Pasquale Napoletano non ci sta e chiarisce la sua posizione in merito alle vicende della troupe giapponese che in questi giorni sta realizzando un reportage al Belvedere di San Leucio.

” Mi è dispiaciuto vedermi accusato dall’assessore Battarra di espedienti.- ha dichiarato Pasquale Napoletano- Non ne ho bisogno. Chi mi conosce sa che non ne ho bisogno, per svolgere la mia attività professionale e quella politica.”.

Confermo quanto ho denunciato, perché ho piena fiducia di chi mi ha rivelato il fatto.

Alla Sig. Paola Bruno- continua Napoletano- che ha rilasciato dichiarazioni a un giornale, chissà da quale organo politico-amministrativo autorizzata, non rispondo per carità di patria”

Napoletano ha aggiunto inoltre di non conoscere Paola Bruno alla quale sicuramente non era rivolta la sua dichiarazione . La sua era solo una denuncia effettuata sulla base di informazioni pervenute da una fonte seria ed affidabile.

L’ Appuntamento- ha concluso Napoletano- con voi tutti, alla prossima inefficienza dell’amministrazione Marino. Io sono solo uno dei tanti cittadini casertani che le denuncia e vorrebbe risolverle.