Uccide la compagna e si toglie la vita

Un nuovo femminicidio scuote la Campania. A Cava de’ Tirreni un uomo ha ucciso la compagna, ferito gravemente la madre di lei e si è suicidato lanciandosi dal palazzo.

La dinamica dei fatti

La tragedia si è consumata in via Ragone, in un contesto familiare che nulla lasciava presagire un epilogo così violento. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe colpito mortalmente la compagna all’interno dell’abitazione. Nel corso dell’aggressione è rimasta ferita anche la madre della donna, subito soccorsa e trasportata in ospedale. Dopo l’omicidio, l’uomo si sarebbe gettato nel vuoto dal palazzo, morendo sul colpo.

Una vittima conosciuta in città

La donna uccisa era una nota imprenditrice cavese, molto conosciuta e stimata nel tessuto economico e sociale cittadino. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, generando sgomento, dolore e incredulità. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ore successive alla tragedia.

L’intervento delle istituzioni

Sul luogo dell’accaduto è giunto anche il sindaco di Cava de’ Tirreni. Profondamente colpito dall’accaduto, il primo cittadino ha annunciato la sospensione di tutte le attività e iniziative natalizie in programma. Una decisione assunta come segno di lutto e rispetto verso la vittima e la comunità ferita.

Un’altra donna uccisa in ambito familiare

Questo ennesimo femminicidio si aggiunge a una lista che continua ad allungarsi in modo drammatico. Ancora una volta la violenza si consuma all’interno di una relazione affettiva, in un contesto che dovrebbe essere di protezione. Un fatto che interroga le istituzioni, la società e il mondo dell’informazione sul tema della prevenzione e dell’ascolto.