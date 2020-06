Uccise la madre. Eduardo potrebbe uscire dal carcere

Caserta. Potrebbe uscire dal carcere Eduardo, 24 anni, che lo scorso 23 maggio, uccise la madre Rubina Chirico, 52 anni, nel suo appartamento sito sul Corso Trieste del capoluogo cittadino.

Sembra, infatti, che l’avvocato del ragazzo abbia chiesto la perizia psichiatrica: qualora la perizia desse esito positivo, Eduardo potrebbe continuare a scontare la sua pena in un istituto specializzato. Lo scorso 23 maggio, mentre le città erano ancora sotto l’effetto del lockdown veniva accertato l’assassino di Rubina Chirico, una donna di 52 anni che viveva nel cuore del Comune di Caserta: si era trasferita in un’abitazione di Corso Trieste dopo aver lasciato la vicina città di Santa Maria Capua Vetere.

Rubina Chirico e’ stata ritrovata in una pozza di sangue in camera da letto, massacrata dal figlio 24 enne che per lei era tutto. ” Sono stato io “, ha confessato Eduardo Chirico , residente a Spello, ai poliziotti della Questura di Caserta.

E cosi si è consumata la tragedia nel quartiere di Corso Trieste a Caserta, dove il giovane era tornato a casa della madre da appena due giorni. Eduardo ha preso un coltello uccidendo sua madre Rubina Chirico, per poi andare a confessare l’omicidio in Questura.

Eduardo ha confessato di avere acquistato il coltello qualche giorno prima. Aveva intenzione di utilizzarlo. E così e’ successo.

Rubina verrà ritrovata dai poliziotti esanime in camera da letto. Massacrata da quel figlio che aveva messo al mondo da sola 24 anni fa e da sola ha cercato di crescerlo nel modo migliore.

Per Eduardo però la vita non è stata semplice, sarà collocato in una casa famiglia prima e poi affidato alle cure del fratello della donna. Eduardo cresce in un clima difficile, fatto di apprensione eccessiva mista a possesso. Poi arriva l’ Umbria, Eduardo inizia una nuova vita: il ragazzo termina gli studi e si diploma. Sceglie Spello per progettare il suo futuro, un ragazzo tranquillo e mai finito all’ attenzione delle forze dell’ordine. Nessuno si sarebbe mai immaginato una cosa simile, niente faceva presagire l’epilogo drammatico della storia di questo ragazzo. ” Mi manchi cucciolo,torna presto. Ti aspetto”, scriveva Rubina il 21 maggio al figlio. Dalla foto postata sui social Rubina e Eduardo avevano entrambi un volto disteso e sorridente.