UDIENZE TROPPO LUNGHE AL PROCESSO MATTANZA

La Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere ha deliberato un’astensione collettiva dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 1, 2, e 3 luglio 2024. La decisione è stata presa dal Consiglio Direttivo della Camera Penale sammaritana a causa delle lunghe udienze nel processo per la mattanza in carcere, celebrato nell’aula bunker.

Le udienze del “processo carcere” si protraggono spesso fino al pomeriggio inoltrato, creando difficoltà per gli avvocati nel svolgere adeguatamente la propria funzione difensiva. La Camera Penale ha evidenziato che “l’attività professionale degli avvocati non si esaurisce nella sola presenza in udienza. La celebrazione di due udienze a settimana per oltre otto ore continue al giorno non consente ai difensori di esercitare adeguatamente la propria funzione costituzionalmente garantita”.

La complessità del processo, che prevede l’escussione di testimoni in simultanea con la visione di filmati, impegna notevolmente il collegio difensivo. Questo rende impossibile frazionare la presenza dei singoli difensori in relazione ai diversi atti istruttori. Secondo la Camera Penale, “lo sforamento sistematico del termine di ogni udienza nel pomeriggio inoltrato non solo mette a dura prova la lucidità e la resistenza di tutti i protagonisti del processo, con conseguenti tensioni e attriti emersi in più occasioni, ma comporta l’impossibilità di studiare gli atti e predisporre la difesa per l’udienza successiva”.

Nonostante le interlocuzioni tra la presidenza del tribunale, i magistrati e gli avvocati per concordare la celebrazione di sei udienze al mese anziché otto, la Corte ha unilateralmente deciso di mantenere otto udienze mensili, prolungando l’attività processuale fino al tardo pomeriggio senza considerare le esigenze difensive.

Gli avvocati sammaritani chiedono che “le udienze abbiano un termine massimo giornaliero alle 16.30; che il processo ‘Mezzarano Salvatore più altri’ si articoli per un massimo di sei udienze mensili non consecutive”, sottolineando che “la funzione difensiva va tutelata in tutti i suoi aspetti e che il processo deve avere uno sviluppo regolare immune da inutili stress o tensioni che pesano su tutti i protagonisti dell’attività giudiziaria”.

Alla luce di queste criticità, la Camera Penale ha proclamato lo sciopero, auspicando che le loro richieste vengano prese in considerazione per garantire un processo più equilibrato e rispettoso dei diritti di tutti.