L’Udine comincia a programmarsi, piano piano si comincia a parlare con i primi giocatori della rosa. Tante le voci sull’acquisizione di Marco Giuri. Il capitano per il campionato di A2 potrebbe portare grande esperienza, per questa ragione Udine sta cercando di convincerlo a sposare il proprio progetto. Il ragazzo ,però, ama la JuveCaserta ed inoltre ha ancora un anno di contratto, dunque solo in caso di non accordo con la dirigenza, potrebbe prendere in considerazione altre offerte.