Uffici comunali semivuoti a causa del covid

Maddaloni. Il numero dei contagi in città è abbastanza cospicuo. Il bollettino ASL nella giornata di ieri segnalava 1249 casi che ci auspichiamo siano tutti asintomatici o guaribili in breve tempo. Tra i contagiati e persone in quarantena diversi sono persone che lavorano negli uffici del comune di Maddaloni, tanto che molti uffici sono vuoti o con personale decimato.

Le assenze maggiori ci sono nella sede di via S. Francesco d’Assisi, ma anche nel palazzo di via Bixio si registrano assenti a causa del covid.

Questo comporta un rallentamento nel disbrigo di pratiche nei vari ambiti di riferimento degli uffici predetti.

La pandemia, insomma, fa ancora sentire con forza i suoi effetti, creando disagio alla quotidianità.