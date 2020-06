Ufficiale parte lunedi lo stage che si terrà al Club Saudine, con allenatore Fabio Ferrara e Nicola Mancino

Ufficiale parte lunedì lo stage che si terrà al Club Saudine, con allenatore Fabio Ferrara e Nicola Mancino.

Una bella notizia per tutti i casertani, dalla settimana prossima infatti comincerà ufficialmente lo stage, guidato fa Fabio Ferrara(match analyst della JuveStabia) insieme a due ex Casertana Nicola Mancino e Gigi Pezzella .