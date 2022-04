Ufficiale : pubblicato il bando per il nuovo stadio

Caserta. Oggi una bella giornata per lo sport, e per tutta la tifoseria della Casertana . E’ stato ufficialmente pubblicato il bando di evidenza pubblica del nuovo Stadio Pinto.

Sono un tifoso della Casertana – ha dichiarato il Sindaco Carlo Marino- perché questa è la squadra della mia città dove sono nato e cresciuto. Con la società abbiamo le stesse ambizioni e proprio con il progetto del nuovo stadio vogliamo raggiungere quelle soddisfazioni sportive che mancano da troppo tempo”.

Il nuovo Pinto Sarà un luogo di divertimento per assistere alla partita, sono previsti a spazi ricreativi , il tutto per far coincidere Sport e famiglia.

“Ringrazio e faccio i complimenti ai tifosi della Casertana – conclude il Primo Cittadino-per la pazienza avuta in questi mesi difficili”