Ufficiale: Raffaele Giovine è Candidato Sindaco a Caserta

Caserta. Era nell’ aria la notizia ed è diventata ufficiale pochi minuti fa . Raffale Giovine( Caserta Decide) , già Presidente del Comitato Villa Giaquinto ,è il terzo Candidato Sindaco ufficiale per le amministrative 2021.

Raffaele si aggiunge a Ciro Guerriero di Caserta Kest’e’ , Pio Del Gaudio candidato di 6 liste civiche e Rosi Di Costanzo di Speranza per Caserta.

A darne l’ annuncio è stato lo stesso Raffaele Giovine con un post diffuso in rete che di seguito riportiemo integralmente.

“Mi candido a Sindaco per Caserta.

Ho deciso di mettermi in gioco, dopo che per anni abbiamo dato il massimo per la nostra città attraverso l’associazionismo e il volontariato. Ma non basta più, serve una svolta. Abbiamo bisogno di un’Amministrazione che cammini tra la gente, che l’ascolti e che progetti insieme alle persone il futuro della città. Ora più che mai. La crisi sanitaria, quella ambientale e quella economica ci impongono di osare con una visione ampia e lungimirante. Ci impongono di trasformare le paure e le sofferenze in opportunità e riscatto. Lo faremo insieme. Fianco a fianco. È una sfida difficile, ma insieme alle migliori energie della città, saremo pronti ad affrontarla, con entusiasmo, coraggio e competenza”.