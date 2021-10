Ufficializzate graduatorie persona ATA

Sono state ufficializzate le graduatorie per quel che concerne il personale ATA anche nella provincia di Caserta.

Ma non solo tra le varie graduatorie pubblicate ci sono anche quelle che collaboratore scolastico,

per il conferimento di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2021-2023 per quel che concerne la provincia di Caserta.

Per poter verificare il proprio posto in graduatoria, si può andare sui siti internet degli istituti scolastici indicati nella domanda e verificare le graduatoria pubblicate. In provincia di Caserta sono state oltre 34mila le domande presentate.

Per color che volessero contestare e/o il tutto è possibile inoltrare ed impugnare eventualmente le graduatorie scolastiche e d’istituto è possibile inoltrare reclamo al dirigente scolastico dell’Istituto, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.