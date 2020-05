Ufficio Postale chiuso, il capogruppo PSI Gianluca Iannucci chiede spiegazioni.

Caserta. ” Sto cercando di trovare una valida motivazione al fatto che l’ ufficio Postale di Via Maestri del Lavoro, nei pressi di Parco Cerasole, è chiuso al pubblico già da qualche giorno”.

Con queste parole il Capogruppo Consiliare del Partito Socialista, Gianluca Iannucci, denuncia un disservizio che di questi tempi sta pesando non poco a tutti i cittadini residenti di Parco Cerasole e zone limitrofe .

Come è noto , continua Iannucci , nei giorni scorsi è cominciata la distribuzione gratuita delle mascherine, peraltro diventate obbligatorie dallo scorso 4 Maggio. Sono tanti, ,residenti nella zona di Parco Cerasole, a non averle ricevute e di questo passo non riceveranno neanche le mascherine per bambini che, il Presidente De Luca sta provvedendo in questi giorni a far distribuire tramite Poste Italiane”.

Spero – conclude il consigliere comunale del Psi – che qualcuno di competenza, nelle prossime ore, sia in grado di dare una spiegazione a quella che sembra una vera e propria chiusura ingiustificata, ipotesi quest’ ultima rafforzata anche dal fatto che qualche impiegato dello stesso ufficio postale ha dichiarato di non essere a conoscenza delle motivazione.