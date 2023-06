UIL di Caserta e Napoli esprimono solidarietà al comandante Biagio della Corte

La Uil Fpl Napoli e Campania e la Uil Fpl di Caserta, come ribadito in più occasioni, esprimono vicinanza e solidarietà ed offrono sostegno a tutti i lavoratori che subiscono condotte vessatorie, che sono vittime di metodi prepotenti, incompatibili con l’etica professionale e col rispetto della dignità delle persone, invitandoli ad avere il coraggio di raccontare, di ribellarsi, di superare il timore di ritorsioni e rappresaglie: ovviamente, in tal caso la Uil Fpl offre assistenza durante tutto il percorso utile per portare alla luce simili deprecabili atteggiamenti, riguardo l’assistenza sia sindacale che legale.

Purtroppo, negli ultimi tempi si registra un incremento di condotte dispotiche e mortificanti da parte del datore di lavoro ai danni dei lavoratori dipendenti, utilizzando atteggiamenti incentrati sulla prepotenza e calpestando la dignità umana: spesso tali angherie vengono sottaciute, prevalendo il timore di ritorsioni e rappresaglie sul luogo di lavoro.

Da ultimo il nostro associato Biagio Della Corte, Comandante della Polizia Locale del Comune di Villa di Briano, ha raccontato che in data 30 maggio u.s., durante l’esercizio delle proprie funzioni nell’ambito dello svolgimento del Consiglio Comunale, avrebbe subito un tentativo di aggressione fisica da parte di un consigliere comunale il quale, addirittura, gli avrebbe indirizzato degli sputi.

La notizia, com’era prevedibile, ha avuto nella giornata di ieri grosso risalto di stampa: tra gli altri, si legge dalle pagine del Mattino on line del 30 maggio “Al termine della riunione, sull’uscio della porta, sembra che tra i due sia sorto un battibecco e una forte discussione che ha messo in subbuglio l’intera sala consiliare. Sono accorsi i carabinieri per calmare gli animi, ma entrambi hanno immediatamente sporto denuncia”.

In attesa che gli inquirenti facciano piena luce sull’accaduto, la Uil Fpl esprime la massima solidarietà e vicinanza al proprio associato Biagio Della Corte: i Segretari Generali regionale Nicola di Donna e provinciale Domenico Vitale “condannano l’accaduto e chiedonoall’Amministrazione comunale di vigilare affinché non abbiano a ripetersi simili incresciosi episodi”.

In generale, è giusto che i dipendenti pubblici abbiano consapevolezza, accanto ai doveri, del proprio pieno diritto alla dignità ed al rispetto da parte di tutti: a tal proposito, i riflettori rimarranno sempre accesi, anche negli angoli più bui, dove spesso si annidano e si consumano atteggiamenti di prevaricazione che minano la qualità della vita dei dipendenti. La Uil Fpl è ben presente, sempre dalla loro parte.