UIL FPL e UIL PA Caserta unite verso la nuova UIL Funzione Pubblica

Caserta, 11 dicembre 2025 – Passo decisivo verso una rappresentanza più forte e coesa dei lavoratori pubblici in provincia di Caserta. Si è tenuto ieri pomeriggio, nella cornice del Grand Hotel Vanvitelli, il Consiglio Territoriale Unificato della UIL FPL e della UIL PA, appuntamento strategico nel percorso che porterà alla nascita della nuova categoria UIL Funzione Pubblica.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e qualificata: lavoratrici e lavoratori della sanità, degli enti locali, delle funzioni centrali, della dirigenza medica e dei servizi pubblici hanno preso parte all’incontro, segno di un forte bisogno di rappresentanza e di un rinnovato interesse nei confronti dell’azione sindacale.

A guidare i lavori sono stati i segretari generali territoriali Domenico Vitale (UIL FPL), Carlo Iavarone (UIL PA) e Pietro Pettrone (UIL), che hanno rimarcato il valore di un percorso di unificazione pensato per rafforzare il sindacato e renderlo più incisivo nel confronto con le istituzioni e nelle trattative contrattuali.

La dichiarazione di Domenico Vitale

A margine dei lavori, il segretario generale territoriale della UIL FPL, Domenico Vitale, ha sottolineato la portata strategica della scelta intrapresa:

«L’unificazione tra UIL FPL e UIL PA rappresenta un passaggio storico e necessario. Come ci ricorda anche la segreteria nazionale, questa scelta non cancella le specificità dei lavoratori che rappresentiamo, ma le mette in rete, le rafforza e ci permette di parlare con una voce più autorevole. Unire le nostre forze significa avere più peso nelle contrattazioni, difendere meglio il salario, tutelare chi opera nella sanità, negli enti locali e nelle funzioni centrali e garantire a tutti la stessa qualità di rappresentanza.

Oggi abbiamo l’opportunità di costruire una UIL Funzione Pubblica capace di affrontare i nuovi scenari del lavoro pubblico e di ottenere risultati concreti per il personale che manda avanti i servizi del Paese ogni giorno. Questa è la nostra responsabilità, ed è l’impegno che assumiamo con determinazione.»

Verso una rappresentanza più unitaria ed efficace

Dal Consiglio Territoriale Unificato è arrivato un sostegno unanime alla linea tracciata: il percorso di unificazione è percepito come una risposta necessaria alle sfide del lavoro pubblico contemporaneo, sempre più complesso e in continua trasformazione.

Le due strutture territoriali hanno confermato la piena volontà di contribuire alla costruzione di una rappresentanza sindacale più forte, inclusiva ed efficace, capace di dare voce alle esigenze dei lavoratori casertani e di garantire tutele adeguate in una fase cruciale per i servizi pubblici.