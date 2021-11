Caserta . E’ panico in via Ricciardi . Improvvisamente sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco ambulanza Polizia eCarabinieri. Dalle prime notizie trapelate sembra che un uomo si sia chiuso nella propria abitazione tentando di darsi fuoco.

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in questo momento dal balcone dell’ abitazione per cercare di mettere in salvo L’ uomo oltre che spegnere L’ incendio

