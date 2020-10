ULTIM’ ORA. Anche in Campania si va verso il ” coprifuoco”

La Campania come la Lombardia. Si parte subito, da questo week end tutto chiuso dalle 23.Vincenzo De Luca mette un freno alla movida e riapre le scuole.

Da lunedì infatti i bambini delle elementari tornano in aula.

“Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco”. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Volevamo partire – ha detto – dall’ultimo week end di ottobre, ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Autorizziamo da subito progetti speciali per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delle elementari”, annuncia il presidente della Regione Campania.

L’emergenza , comunque resta: al momento sono 1.600 i contagi in Campania. Continua a mancare il numero di medici sufficienti per affrontare l’ emergenza ragion per cui i posti letto di terapia intensiva vengono attivati su richiesta.