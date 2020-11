Ultim’ ora: appartamento in fiamme. ( Tutte le foto)

Di Francesco Laratta

Momenti di paura a Macerata Campania ,in Provincia di Caserta. In via Elena, all’ interno del Parco Nikol, improvvisamente un appartamento è andato letteralmente in fiamme. Secondo fondati rumors sembra che a causare l’incendio sia stato il malfunzionamento della cappa da cucina che avrebbe provocato un corto circuito.Sul posto si sono precipitati ben tre camion dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a placare le fiamme.

Sembra non ci siano feriti anche se restano evidenti danni all’ immobile.