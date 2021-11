Caserta . E’ di pochi minuti fa la triste notizia . Giampiero Galeazzi ,alias Bisteccone, e’ deceduto proprio stamattina in seguito ad una malattia . Galeazzi aveva 75 anni , notissimo giornalista sportivo della Rai ma anche radiocronista. Di lui si ricordano telecronache come quella della mitica medaglia d’oro dei Fratelli Abbagnale a Seul nel 1988 . Ha condotto fra le altre trasmissioni anche quella di 90minuto per ben 7 anni. Poi inviato della Domenica Sportiva e tanto altro ancora.