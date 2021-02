Caserta. Un’ auto proveniente da San Nicola la Strada , arrivata in via S.Commaia nei pressi del sottopasso di Viale Lincoln ,per cause ancora in fase di accertamento ha colpito in pieno un palo della luce girandosi su se stessa.

Palo demolito e autovettura sfasciata. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e gli uomini del 118.