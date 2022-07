Ultim’ ora Caserta. Mangiano , bevono e fuggono senza pagare

Caserta. Sbigottimento e stupore ’ alla Caprese , noto ristorante sito in Via Roma. Una giovane coppia ,di circa 30 anni , intorno alle 13 di oggi , martedì 19 Luglio , e’ entrata nel locale sedendosi al tavolo numero 68.

I due hanno cominciato ad ordinare una squisitezze e prelibatezze accompagnate da una bottiglia di vino dal costo di circa 80 Euro . I camerieri della Caprese,con la consueta solerzia e professionalità’,hanno portato al tavolo L’ assortito menu’ richiesto dalla coppia.

A metà’ pranzo la donna si e’ allontanata dalla sala facendo intendere di andare a fumare una sigaretta all’ esterno del locale . Qualche minuto dopo,L’ uomo L’ ha seguita.Di fatto i due sono spariti nel nulla senza pagare il conto di circa 200 Euro .

Il proprietario de “ la Caprese ” , non si e’ dato per vinto : si e’ immediatamente catapultato in Via Roma alla ricerca dei due fuggitivi,li ha riconosciuti e immediatamente allertato la Polizia .

Una pattuglia ,in pochi minuti ,e’ giunta in Via Roma e ha fermato d identificato i due lestofanti .

Da qui i due giovani sono stati portati in caserma dove dovranno rispondere all’ accusa del fatto commesso.