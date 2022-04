Ultim’ ora Caserta.Uomo trovato morto in Via Roma . Ipotesi suicidio

Caserta. E’ accaduto nella centralissima Via Roma dove un uomo , F.B. 74 anni , giaceva senza vita sul marciapiedi a pochi passi da una nota pizzeria.

L’ ipotesi più’ accreditata e’ quella che si sia lanciato dal balcone della sua abitazione

Sul posto si sono immediatamente precipitati i Vigili del Fuoco ,gli uomini del 118 e una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Caserta.

Per l’ uomo pero’ già’ non c’era più niente da fare . Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto il 74enne a compiere l’estremo gesto.