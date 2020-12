Ultim’ ora . De Luca firma ordinanza : La Campania resta chiusa anche prima di Natale

Il Presidente Vincenzo De Luca emette una nuova ordinanza e lascia la Campania in zona arancione fino al 24 dicembre impedendo di fatto a tutti i Bar e Ristoranti di aprire nei giorni 20 , 21 ,22, e 23 dicembre cosi’ come si era pensato in un primo momento e come, molto probabilmente, accadrà nelle altre Regioni d’ Italia per le quali è prevista zona gialla fino alla vigilia di Natale.

Vincenzo De Luca non vuole correre rischi e ha firmato un’ ordinanza con misure piu’ restrittive rispetto alla prevenzione e al contenimento del contagio al Covid-19 . Oltre alle limitazioni di spostamento fra Regioni infatti scatterà anche il divieto per i bar e tutti gli esercizi di ristorazione la vendita con asporto di tutte le bevande alcoliche e non alcoliche fatta esclusione dell’ acqua. già dalle 11 di mattina.

” In questa fase- ha dichiarato il Presidente-dobbiamo essere piu’ prudenti , in Campania stiamo reagendo bene e sono certo ne usciremo prima rispetto alle altre Regioni ma non dobbiamo commettere passi falsi. Datemi una mano – ha concluso- a respingere questa seconda ondata . La Campania ha una densità abitativa molto alta , basta poco per ricadere nel baratro”.