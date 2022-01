Caserta. Momenti di paura pochi minuti fa in via Settembrini , nei pressi del bar Tahiti . Un giovane uomo , per motivi ancora non chiari, mentre era alla guida di uno scooter e’ improvvisamente sbattuto al suolo.

Subito soccorso da alcuni passanti sembra che le sue condizioni non siano gravi. In questo momento si sta ragionando sulle dinamiche che hanno causato l’incidente.

In questo momento sul posto anche il 118 e una pattuglia della Polizia Municipale