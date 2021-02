Ultim’ ora . Palazzo nel Rione Michelangelo completamente allagato

Caserta . E’ allarme nel Rione Michelangelo a Caserta. Improvvisamente una perdita d’ acqua probabilmente proveniente dal tetto ,ha praticamente allagato il palazzo. Mentre l’ acqua continua incessantemente a cadere dal solaio danneggiando gli appartamenti i residenti hanno allertato i Vigili Del Fuoco che sono accorsi immediatamente sul posto.

Questo non è il solo problema legato a tale emergenza . L’ acqua ,che invade il condominio scendendo dal solaio , non sembra essere acqua piovana ma sarebbe provocata da una perdita interna ai muri di cui non si conosce la natura e la causa.

Ad aggravare il tutto vi sarebbe la circostanza che tali piogge interne si sarebbero verificate già altre volte. Al momento sul posto sono giunti per un accesso i Vigili del Fuoco e La Polizia Municipale.

Il timore di tutti è che invece di trovare una definitiva e adeguata soluzione al problema si possa optare per una chiusura della chiave di arresto dell’ acqua. Va precisato che nel palazzo di cui sopra vivono principalmente anziani e bambini.