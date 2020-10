Ultim’ ora Palazzo pericoloso in Via San Carlo. L’Assessore Piazza chiede l’ intervento dei Vigili del Fuoco

Caserta.Via San Carlo chiusa al traffico. Questo il provvedimento preso dai Vigili Del Fuoco che sono intervenuti per mettere in sicurezza un palazzo dopo la segnalazione di alcuni residenti. Ma procediamo con ordine.

Nella mattinata di oggi , sabato 17 ottobre , R.P., residente in via San Carlo ha incontrato per puro caso, proprio nei pressi della strada dove risiede ,l’ Assessore alla Sicurezza del Comune di Caserta Raffaele Piazza PSI . L’ uomo ha segnalato all’ Assessore la pericolosità di una struttura immobiliare ,sita proprio presso la sua abitazione, da tempo disabitata, abbandonata e chiusa con un lucchetto. R.P. ha spiegato inoltre che già in passato aveva segnalato al Comune di Caserta la problematica e che negli ultimi giorni era piuttosto preoccupato perché’ dal tetto del palazzo , complice anche il cattivo tempo, cadono calcinacci.

L’ Assessore Piazza non si è perso d’animo e immediatamente ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco i quali dopo pochi minuti sono giunti sul posto. Dopo aver effettuato un sopralluogo , hanno deciso, in attesa di un intervento specifico e risolutivo, per la chiusura della strada. Nel corso dell’operazione di messa in sicurezza, alla quale ha assistito anche l’ Assessore Piazza rimasto sul posto, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati dalla centrale dove era arrivata una nuova segnalazione , sempre per un palazzo in condizioni evanescenti, sito in Via Vico.