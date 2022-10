Ultim’ ora Sosta selvaggia in Via San Carlo , sfiorata la rissa.

Caserta. E’ ancora caos – parcheggio in via San Carlo e per poco , poche ore fa , non si e’ sfiorata la rissa.

Anche oggi auto parcheggiate ovunque che ostruiscono l’entrata nelle numerose attività’ commerciali presenti nell’ antica strada.

Sono mesi ormai che scriviamo di quella che e’ diventata una vera e propria piaga per i residenti e commercianti . Sono sempre di più’ gli automobilisti che ogni mattina pensano di lasciare la propria vettura in divieto di sosta creando non pochi problemi alla viabilità’.

i commercianti e residenti sono sul piede di guerra ma nessuno sembra voler ascoltare il loro messaggio di aiuto , non e’ escluso , nei prossimi giorni, una manifestazione sotto Palazzo Castropignano per far arrivare il loro grido d’ allarme al Sindaco Carlo Marino.