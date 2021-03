Ultim’ ora . Un gruppo di extracomunitari prega ” assembrato” in un’abitazione sul Corso Trieste. Interviene la Polizia

Caserta. E’ dovuto intervenire una pattuglia della Polizia di stato e la Digos per capire cosa stesse accadendo all’ interno di un appartamento sito nel primo tratto di Corso Trieste. Ad allertare le forze dell’ ordine sono stati i vicini e alcuni passanti i quali non riuscivano a dare una motivazione alle “grida” che fuoriuscivano dall’ abitazione. Nel giro di poco tempo tanta gente , incuriosita da quello che stava accadendo, si è fermata sul posto per capirne di piu’

Quello che si intravedeva , alzando la testa , era un gruppo di extracomunitari sul balcone e tutto lasciava pensare che all’ interno dell’ appartamento ci fosse altra gente . Sul posto, fra gli altri, e’ arrivato anche Ciro Guerriero , candidato sindaco di Caserta Kest’e’ alle prossime elezioni amministrative a Caserta. Le forze dell’ ordine hanno fatto irruzione nel palazzo e poi nella casa ” incriminata” . A quanto pare gli agenti hanno emesso verbale nei confronti degli occupanti che erano in numero superiore a quello previsto del D.P.C.M anti-assembramento. Gli extracomunitari sembra che stavano pregando.