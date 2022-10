Ultim’ ora Via San Carlo palazzo pericolante ma i Vigili del Fuoco non possono intervenire per auto in divieto di sosta

Caserta. Ormai parlare di Via San Carlo e dei “ teatrini” che tutte le mattine vanno in atto nell’ Antica Strada e’ diventato superfluo o se preferite addirittura inutile .

Auto parcheggiate ovunque e lasciate in divieto di sosta per L’ intera giornata . Quella di stamattina poi ha del tragico – comico . Alle ore 11 ,30 circa , si e’ reso necessario L’ intervento dei Vigili del Fuoco perché’ in via San Carlo al civico 25 sembra ci sia un palazzo pericolante .

L’ accesso nella strada del mezzo di soccorso e’ stato piuttosto difficile ,solo grazie alle capacità’ dell’ autista che grazie ad uno slalom e’ riuscito a raggiungere il palazzo . Ma non e’ tutto , in questo momento i Vigili del Fuoco stanno attendendo L’ arrivo dei proprietari delle auto parcheggiate nei pressi del palazzo pericolante per poter intervenire .