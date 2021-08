Ultima ora. Altro incendio sui Monti Tifatini

E’ divampato un altro incendio ancora non si sa come mai dopo quello già che si era propagato nei giorni scorsi, sui Colli Tifatini , le fiamme sarebbero divampate nella mattinata odierna intorno all e ore 8.00.

Dopo lo scoppio dell’incendio fiamme e fumo denso, visibili anche dalla variante ANAS, che da Caserta porta a S. Maria Capua Vetere, l’incendio è divampato sulle montagne tra i comuni di San Prisco e Casagiove e una spessa coltre di fumo appare ancora visibile per coloro che attraversano appunto la variante ANAS che attraversa la provincia di Caserta