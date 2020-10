Ultima ora. De Luca “minaccia” di voler aumentare le restrizioni e chiudere tutto!

Pochi minuti fa De Luca ha pubblicato un post sul suo profilo facebook che giá sta creando scalpore.

In questo post dichiara necessario la chiusura di tutte le attività.

Considerata la situazione gravissima dei contagi in campania, De Luca annuncia che necessariamente in Campania se i numeri non scenderanno sarà necessario ritornare ad un lockdown totale che comprenderà anche la chiusura di tutte le attivita tranne quelle che producono e movimentano beni essenziali.

Prevede tra l’altro la chiusura dei confini inter-regionali ed intercomunali.

Vedremo, dunque, nei prossimi giorni l’evolversi dei fatti.