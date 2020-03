Ultima ora. Emergenza Coronavirus. Disposta la chiusura di scuole ed università in tutta Italia fino al 15 marzo.

Il no stop alla diffusione del coronavirus, costringe ,oggi, il governo a disporre misure d’emergenza. L’Esecutivo riunito a Palazzo Chigi dispone così la chiusura immediata di scuole ed università in tutta Italia da oggi fino a metà marzo sulla base di un decreto. Ma gli effetti del virus di Wuhan sul mondo politico e sociale sono anche altri. Il panico generale da Covid 19 non sta creando solamente una psicosi generale, bensì anche conseguenze di carattere economico su tutto il territorio italiano nelle zone più colpite come in quelle in cui non solo non é presente un focolaio, come in Campania, ma anche i casi infetti sono ridotti al minimo.

La Regione Campania in proposito richiede, dopo aver dibattuto in una riunione nei giorni passati, un’estensione dei fondi per rispondere all’emergenza sia per adeguarsi a misure precauzionali adeguate a prevenire l’ulteriore diffusione del virus, sia per sostenere l’economia imprenditoriale della zona, ad oggi fortemente danneggiata, in previsione anche di ulteriori cali.