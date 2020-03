Ultima ora. La nota stampa della Cgil, Cisl e Uil diretta a tutte le Aziende del settore Merci, Logistica Spedizioni ed Autotrasporto, utile allo scopo di limitare e prevenire il contagio da COVID19

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la nota stampa della Cgil, Cisl e Uil diretta a tutte le Aziende del settore Merci, Logistica Spedizioni ed Autotrasporto, utile allo scopo di limitare e prevenire il contagio da COVID19.

Il governo ha emanato una serie di misure a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle lavoratrici.

In particolare, si declinano in serie di disposizioni in merito:

Aggiornamento del “DVR” documento di valutazione dei rischi, per la presenza del nuovo rischio biologico.

Rafforzare la fornitura di DPI (guanti monouso, mascherine FFP2, tute monouso etc.).

Sanificazione periodica ravvicinata degli spazi e delle attrezzature comuni.

Installazione di dispenser per la distribuzione di gel igienizzante in tutti gli spazi comuni.

Prevedere procedure per evitare affollamento degli uffici e degli spogliatoi, ad inizio e fine turno, al fine di consentire il mantenimento delle distanze tra le persone.

Ricorso allo Smart working per il personale amministrativo.

Sospensione dei termini per procedimenti disciplinari e di ogni procedura che possa comportare la convocazione di personale presso gli uffici direzionali.

Tutela dei soggetti a rischio, ovvero, dove esistono lavoratori con particolari patologie gravi.

Le aziende del settore sono tenute al rigido rispetto di quanto previsto nei decreti governativi, in caso di segnalazioni di violazioni si provvederà tempestivamente per l’intervento degli organi preposti al controllo ed alla verifica.

Inoltre, comunica la nota che nei luoghi di lavoro dove non siano consegnati guanti e mascherine a norma, i lavoratori potranno astenersi dalla attività lavorativa restando a disposizione dei datori di lavoro, con pieno diritto alla retribuzione, mettendo a disposizione la prestazione lavorativa che riprenderà a fronte della fornitura dei previsti D.P.I.

Le Aziende possono incentivare, così come da DPCM 11/02/2020, l’utilizzo di ferie, permessi e congedi contemplati dal CCNL vigente.