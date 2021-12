Ultima ora Marcianise grave incidente

E’ successo Marcianise, un grave incidente è avvenuto in via Musone, dove un conducente di un ciclomotore s’ è scontrato con altro mezzo lungo la strada, probabilmente in un autovettura il tutto avvenuto nei pressi, del BAR Coffè Story.

L’ incidente sarebbe avvenuto tra una Vespa Gran Turismo ed una Classe A , le condizioni del ragazzo sembrano gravi e sarebbe stato portato all’Ospedale Marcianisano , sarebbero intervenute sul posto anche delle volanti della polizia municipale.

Seguiranno aggiornamenti