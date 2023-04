«Ultimo Ballo in Maschera» ricorda Giulietta Sacco a un anno dalla sua scomparsa. Tra gli ospiti il cantante Mario Trevi e il giornalista Federico Vacalebre

MADDALONI (Caserta) – Serata speciale in ricordo di Giulietta Sacco il 14 aprile 2023 a Maddaloni. Nell’ambito della rassegna l’«Ultimo Ballo in Maschera» venerdì 14 aprile 2023 dalle ore 16.30, con la presentazione di Lucia Grimaldi e le riprese Tv di Fulvio De Lucia. La location è sempre la splendida sede del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni in via San Francesco d’Assisi.

Tanti, tantissimi gli ospiti e le sorprese artistico pittoriche, musicali, performance e tanto altro pronte per essere proposte in memoria e per celebrare la grandezza artistica di Giulietta Sacco.

Interverranno il sindaco Andrea De Filippo, Sindaco di Maddaloni, il Rettore del Convitto Rocco Gervasio e Federico Vacalebre, capo redazione Cultura e Spettacoli de IL MATTINO di Napoli. Seguiranno interventi specifici per celebrare la somma cantante maddalonese a cura di Luigi Di Nuzzo (docente di filosofia), Vins Tramontano (scrittore), Michele Schioppa (storico e biografo di Giulietta Sacco), Sergio Solimene noto conduttore di New Radio Network e Michail Benois Letizià (ideatore rassegna).

Tra le circa altre trenta maestranze che interverranno per onorare Giulietta Sacco c’è anche il suo amico cantante Mario Trevi e un ospite a sorpresa, straordinario, amico di Giulietta.

Ricco, anzi ricchissimo il programma della serata che sarà reso noto nei prossimi giorni e le cui indiscrezioni saranno disponibili sulla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Inoltre, nei prossimi giorni, e anche dopo l’evento, contributi anche fotografici e curiosità saranno disponibili sempre nella pagina social dedicata https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Dunque, non resta che rinnovare l’invito per la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» prevista per il 14 aprile 2023 dalle ore 16.30.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a ultimoballoinmaschera@gmail.com.