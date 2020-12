Ultimo bollettino Covid Regione Campania

È stato diramato l’ultimo bollettino per quel che concerne il Covid 19 ecco quanto emerso: in Campania sono 625 i nuovi positivi. Pochi i sintomatici ma resta abbastanza alto il rapporto tamponi/positivi, ancora sopra al 9%, dopo che per giorni si era assestato tra il 5 e il 6%. Sono purtroppo 46 i nuovi decessi ufficializzati e più di mille i guariti nelle ultime 24 ore.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 625

di cui:

Asintomatici: 552

Sintomatici: 73

Tamponi del giorno: 6.849

Totale positivi: 187.189

Totale tamponi: 2.004.376

Deceduti: 46 (*)

Totale deceduti: 2.765

Guariti: 1.384

Totale guariti: 105.933

* 26 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 97

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.402

** Posti letto Covid e Offerta privata