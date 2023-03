Ultimo consiglio comunale. Il saluto del consigliere Tenneriello

COMUNICATO

Nella giornata di ieri probabilmente si è celebrato l’ultimo Consiglio Comunale di questa legislatura. Ho cercato di onorare in maniera dignitosa il mandato conferitomi dai cittadini. Intensa è stata l’attività che ho proposto in seno al Consiglio Comunale nonostante la prolungata interruzione imposta dalle restrizioni del periodo Covid: 30 interrogazioni consiliari indirizzate alla Giunta comunale, 7 mozioni di cui 6 approvate dal Consiglio Comunale, 12 richieste di accesso agli atti e 3 comunicazioni al Prefetto. È stata senza dubbio una bella esperienza sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista politico. Abbiamo rispettato sino in fondo il mandato che ci hanno conferito i cittadini all’indomani dell’esito delle elezioni del 2018: essere opposizione all’amministrazione De Filippo. Abbiamo cercato di farlo con dignità e coerenza avendo come unico faro l’interesse collettivo della città e mai l’interesse personale. Ringrazio gli amici della lista di Maddaloni Positiva che mi hanno permesso di sedere in Consiglio Comunale in questi 5 anni. Ringrazio i cittadini che mi hanno sostenuto sperando di non aver deluso alcuno.

Dott. Angelo Tenneriello

Consigliere Comunale “Maddaloni Positiva”.