Ultimo decreto Legge precisazioni sugli spostamenti

Fonte ANSA

Il decreto valido fino al 6 aprile dispone regole e divieti ad hoc per il weekend di Pasqua. Per scongiurare assembramenti e un’ulteriore diffusione dei contagi, tutta l’Italia è stata posta in zona rossa nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021. Sul territorio nazionale saranno intensificati i controlli e per giustificare gli spostamenti è necessaria l’autocertificazione. Alcuni governatori di regione hanno aggiunto altre misure per cercare di arginare i nuovi contagi di coronavirus.

Le visite a parenti e amici sono consentite solo all’interno della propria regione, una volta al giorno, dalle ore 5 alle 22, al massimo due adulti e minori di 14 anni. Quando si incontrano persone non conviventi è fortemente raccomandato l’uso delle mascherine, laddove non si riesca a mantenere il distanziamento. Consentito andare a trovare un parente anche fuori regione, a patto che il congiunto non sia autosufficiente. Spostandosi in auto, se il viaggio è effettuato assieme a non conviventi, i passeggeri non guidatori devono stare sul sedile posteriore con la mascherina.

Per i pranzi dei giorni festivi pasquali sono ribadite le raccomandazioni di non incontrare persone non conviventi. Si ricorda che gli assembramenti e le feste private sono vietate, così come i pic-nic. In caso di visite di parenti e amici si rimarca di mantenere il distanziamento, anche a tavola, e di tenere gli ambienti aerati.