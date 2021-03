Una violenta scossa di terremoto è stata registrata pochi minuti fa, precisamente alle 14:47, al largo delle Isole Tremiti.

La scossa è stata avvertita in Abruzzo (in particolare sulle zone costiere) ma anche a Caserta, Napoli e a Roma, così come testimoniano i numerosi messaggi degli utenti sui social network. La magnitudo automatica sarebbe di 5.6. L’epicentro è stato individuato a 68 km a nord di Vico del Gargano nel mare Adriatico e ad una profondità di 40 km.