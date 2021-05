Ultim’ora. 2 incidenti a pochi metri di distanza. Le foto

Maddaloni. Non passa giorno in cui purtroppo non scriviamo di incidenti di varia gravità. Quello appena accaduto, come potete vedere nelle foto, è a Maddaloni, in via Napoli, nei pressi della chiesa.

Un’auto, una FIAT 500 nera, con al volante una donna si immetteva nel supermercato. L’uomo, sullo scooter, pare si stesse immettendo anch’egli e si sono urtati. L’ uomo di 38 anni, in sella al suo scooter, a causa dello scontro, è caduto a terra e l’ urto gli ha fatto anche perdere il casco. L’uomo è vigile, secondo il racconto dei testimoni, ma accusa forti dolori alla schiena. Sul luogo dell’incidente è già arrivato il 118 e i carabinieri. Tanto spavento e tante le persone accorse per i primi soccorsi.

Intanto, a poca distanza, all’incrocio di via Ficucella un secondo incidente, quasi in contemporanea. Un camion e un’autovettura si sono tamponati. Sul posto del secondo incidente è accorsa la Polizia Municipale di Maddaloni per i rilievi.