Maddaloni. Fiamme e fumo si levano da un palazzo in via Nino Bixio, in pieno centro a Maddaloni. Il palazzo interessato si trova nel I tratto della strada, conosciuto perchè per tanti anni ha ospitato, al piano fronte strada prima le assicurazioni generali e poi la CGIL. I vigili del fuoco, già allertati stanno accorrendo sul posto per operare. Sembra che sia interessato solo l’ultimo piano. Le cause sono ancora da capire. Seguiranno aggiornamenti.