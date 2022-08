Ultim’ora : a fuoco noto negozio di scarpe sul Corso Trieste

Caserta.

Caserta. I Vigili del Fuoco hanno lavorato non poco per placare le fiamme che improvvisamente hanno coinvolto la porta d’ ingresso del noto negozio “ La Regina delle scarpe” sito in Corso Trieste al civico 191.

Per sicurezza gli uomini del 118 hanno fatto evacuare tutti i condomini del palazzo

Non appena i caschi rossi domeranno il rogo ed accerteranno l’assenza di pericoli statici i condomini potranno fare rientro presso le loro abitazioni.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri , non si esclude nessuna pista anche se l’incendio non sembra di natura dolosa.