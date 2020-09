Ultim’ora. A Maddaloni un intero quartiere senza acqua e senza corrente

Sono ormai circa due ore che i residenti della località ” zi peppe” , ultimo tratto di via Ponte Carolino, sono senza energia elettrica mentre quelli residenti in via Ponti della valle sono senza energia elettrica e anche senza acqua in quanto fermo anche il pozzo di captazione che alimenta i residenti di questa zona. Il pozzo funziona con l’energia elettrica per cui doppio disagio. Le cause non si conoscono. La compagnia dell’energia elettrica è stata contattata ma non è ancora intervenuta. Oltre ai residenti anche le diverse attività commerciali della zona stanno in seria difficoltà.

Si vocifera che il danno potrebbe essere stato causato da qualche problema su uno dei tanti cantieri che sono nella zona, specie dell’alta velocità. Ma al momento l’azienda elettrica non ha fornito chiarimenti in merito.