Ultim’ora. Accoltellamento in centro. Le foto

Intorno alle ore 19.00 nel pieno centro storico di Maddaloni si è scatenata una lite fra due uomini, pare immigrati. In un circolo situato nel quartiere detto San Giovanni, zona trafficata e popolosa, con varie attività commerciali, i due uomini, forse ubriachi, hanno degenerato in una discussione.

I testimoni raccontano che erano entrambi armati: uno di coltello, l’altro di bottiglia. Una violenta lite con tanto di pozza di sangue ancora a terra. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi del 118 e la polizia che hanno portato via i due uomini. Al momento il traffico è ancora rallentato.