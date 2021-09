Ultim’ora. Ancora incidenti all’ incrocio senza semaforo. Il video

Maddaloni. Stamattina un nuovo incidente si è verificato nel solito incrocio tra via Campolongo e via Libertà.

L’incrocio, da tempo senza impianto semamforico funzionate che ne regolamenti la circolazione, è saltato alle cronache recenti per violenti scontri tra autovetture e altri mezzi di circolazione, con conseguenze serie per i coinvolti nonché per la provocazione di un cittadino che ultimamente, in più di un’occasione si è improvvisato vigile dirigendo il traffico.

Oggi un altro incidente porta alla ribalta il problema.

La dinamica dovrebbe essere la seguente: la Smart rossa proveniente da Caserta svoltava a sinistra per entrare a Maddaloni e si è scontrata con la moto che proveniva da Maddaloni. I ragazzi sulla moto per fortuna avevano il casco, ma c’è comunque un ferito. Sul posto si attendono le forze dell’ordine per gli adempimenti di prassi.

