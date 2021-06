Ultim’ora. Anziana donna si sente male in casa . Il video.

Maddaloni. Sta accadendo ora nel centro di Maddaloni su corso I Ottobre. Una donna anziana, F. P. , di circa 70 anni, che vive da sola, al IV del palazzo noto in città come il “grattacielo” ha accusato un malore. Testimoni ci riferiscono che la situazione sarebbe abbastanza grave in quanto la donna da tempo aveva seri problemi di salute. Intanto, mentre scriviamo, sono arrivati i soccorsi del 118. Non si conoscono i dettagli delle condizioni della signora.

Mentre scriviamo i vigili del fuoco stanno entrando nell’appartamento.