Ultim’ora. Auto contro guard-rail. Traffico bloccato sulla variante

Maddaloni. Tragedia sfiorata sulla variante che va da Maddaloni a Santa Maria Capua Vetere. L’incidente è accaduto meno di un’ora fa. Al momento il traffico è ancora bloccato in entrambi i sensi della variante. Un’ utilitaria di colore chiaro, con a bordo die ragazze, che procedeva in direzione Maddaloni è finita fuori strada. L’auto è finita contro il guard- rail della corsia opposta incastrandovisi. Per fortuna non ci sono stati feriti ma l’auto si è completamente distrutta nella parte anteriore. Sul posto la polizia municipale per accertare le dinamiche ed i mezzi del soccorso stradale. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’uscita di San Nicola La Strada.