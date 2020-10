Sembra abbia fatto tutto da solo il conducente della smart di colore bianco che circa un’ora fa si è abbattuta contro un muro. L’incidente è accaduto a Maddaloni in via Napoli all’incrocio tra questa strada via Fani e via Matilde Serao. Il muro coinvolto è quello del supermercato che si trova all’incrocio. Pare non ci siano feriti. Sul posto è intervenuta la stradale per verificare la dinamica e le responsabilità.