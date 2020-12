È successo pochi minuti fa, a pochi minuti dal coprifuoco delle 22.00, in località botteghino in via Napoli nel Comune di San Felice a Cancello. Un’auto, una Giulietta di colore scuro con a bordo una famiglia con un bambino si è letteralmente capovolta urtando contro un’altra auto parcheggiata. I passeggeri sono feriti, ma non in modo grave e c’è stato solo un grandissimo spavento. Sul posto sono immediatamente giunte ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Caserta.