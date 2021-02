Ultim’ora. Auto sotto le macerie. Crolla muro di un antico palazzo

Maddaloni. Sono trascorse da poco le 23.00 E i vigili del fuoco sono arrivati nel cuore del centro storico di maddaloni, precisamente in via Raffone per un intervento di urgenza. Il cuore di Maddaloni, disseminato di palazzi antichi, alcuni abbandonati, altri che necessitano manutenzione, sta cedendo inesorabilmente, logorato dal tempo , e, sovente dall’incuria.

Il palazzo coinvolto questa volta è palazzo Rossi, palazzo già interessato di recente da un crollo, nel giorno dell’Epifania. La volta scorsa era stato messo in sicurezza il lato o su via Fabio Massimo. Questa volta la parte coinvolta dal crollo riguarda il lato di via Domenico Raffone. Questa volta a farne le spese un’auto che era parcheggiata lungo il muro del palazzo.